Сергей Шишкарев: "Женский гандбольный клуб ЦСКА должен стать базовым для сборной"

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о проекте женского гандбольного клуба ЦСКА.

– Мы объявляем о создании и начале работы клуба. Проект женского гандбольного клуба получил поддержку самого высокого уровня. Заместитель министра обороны Тимур Иванов стал председателем попечительского совета.

Цель – создать команду на года, чтобы увеличить интерес к виду спорта в московском регионе и в перспективе сделать клуб базовым для сборной, – отметил Шишкарев. (Ярослав Сусов)

ЦСКА создал одноименную женскую гандбольную команду