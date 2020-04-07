Сергей Шишкарев: «Буду снова выдвигаться в президенты ФГР»

Сегодня исполняется пять лет со дня избрания Сергея Шишкарева на должность президента Федерации гандбола России. В этот день он рассказал о своем намерении продолжать работу на этом посту.

— По правилам мы должны провести выборную конференцию после Олимпиады и до окончания календарного года, — cказал Шишкарев. — Но Игры перенесены. С другой стороны, в декабре 2016-го конференция избрала меня и исполком и назначила генерального директора на четырехлетний срок. Мы решили ориентироваться на российские законодательные нормы, а значит, будем проводить конференцию в этом году.

Безусловно, я буду выдвигаться в президенты ФГР. Надеюсь, что буду избран. Я боец, закаленный в политических баталиях, и готов сражаться. Однако, рассчитываю, что до этого не дойдет. Я готов к любому диалогу, умею слушать и не хочу превратиться в человека, выставляющего себя всезнайкой, не хочу корчить из себя большого специалиста, хотя во многих аспектах за пять лет можно и нужно было разобраться. Всех, кто приходит к нам с желанием помочь, взаимодействовать, мы всегда слушаем, слышим. И со всеми таким людьми готовы сотрудничать. Буду рад, если в рамках конференции состоится цивилизованная дискуссия, без криков и воплей, как раньше. И с точки зрения начатого дела, не хочется бросать все в середине или даже в начале пути. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Шишкарева — здесь