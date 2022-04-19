Сергей Иванов заявил, что ЦСКА готов дать бой «Чеховским медведям» в плей-офф чемпионата России

Игрок гандбольного ЦСКА Сергей Иванов поделился ожиданиями от матча с «Чеховскими медведями» в плей-офф чемпионата России.

«Мы недавно играли Кубок России, проиграли там в финале ставропольскому «Виктору», хотя настраивались сыграть с «Чеховскими медведями». Это показывает, что все команды борются, настраиваются на победу. Мы готовы дать «Чеховским медведям» бой в плей-офф, но до них надо еще дойти. В нашем чемпионате любая команда может выстрелить в любой момент, остались только сильные, и нельзя сказать, что кто-то из них лучше, а кто-то хуже», — приводит слова Иванова ТАСС.

В четвертьфинале «Чеховские медведи» сыграют против уфимского «Акбузата», а ЦСКА встретится с астраханским «Динамо».