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Сегодня, 10:32

Сергей Иванов заявил, что ЦСКА готов дать бой «Чеховским медведям» в плей-офф чемпионата России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Игрок гандбольного ЦСКА Сергей Иванов поделился ожиданиями от матча с «Чеховскими медведями» в плей-офф чемпионата России.

«Мы недавно играли Кубок России, проиграли там в финале ставропольскому «Виктору», хотя настраивались сыграть с «Чеховскими медведями». Это показывает, что все команды борются, настраиваются на победу. Мы готовы дать «Чеховским медведям» бой в плей-офф, но до них надо еще дойти. В нашем чемпионате любая команда может выстрелить в любой момент, остались только сильные, и нельзя сказать, что кто-то из них лучше, а кто-то хуже», — приводит слова Иванова ТАСС.

В четвертьфинале «Чеховские медведи» сыграют против уфимского «Акбузата», а ЦСКА встретится с астраханским «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/14408103
Гандбол
ГК Чеховские медведи
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