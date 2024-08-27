Съемки фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде-2016 начнутся зимой

Председатель высшего совета Федерации гандбола России, генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал, когда начнутся съемки фильма о победе женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Фильм, скорее всего, будет называться «Золото ручной работы». Эта драма начнет сниматься зимой. Очень хотелось бы завершить ее к десятилетию победы на Олимпиаде — в 2026 году», — цитирует Шишкарева РИА «Новости».

Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. В финале команда обыграла француженок (22:19).