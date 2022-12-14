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Сегодня, 18:15

Сборная России примет Белоруссию в январе

Антон Бабошин
Корреспондент
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Мужская сборная России по гандболу начнет 2023 год товарищескими матчами против соседей из Белоруссии, которые намечены на 5 и 6 января, сообщает пресс-служба ФГР.

Россияне по традиции проводят международные матчи в новогодние праздники — в прошлом году команда Велимира Петковича в начале января отправилась в Хорватию, а теперь сыграет два домашних матча. Встречи с Белоруссией пройдут на московской арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной. Начало матчей — в 15.00 мск.

В последний раз россияне и белорусы встречались также в товарищеских матчах — в ноябре 2020-го в Минске дважды сильнее оказались хозяева площадки. А на ЧМ-2021 в Египте на групповом этапе была зафиксирована ничья. При этом и на том турнире, и на Евро-2022 россияне в итоговой таблице оказались выше географических соседей.

Гандбол
Сборная России по гандболу
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