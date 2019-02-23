"Ростов-Дон" уступил в домашнем матче Лиги чемпионов "Метцу"

"Ростов-Дон" проиграл "Метцу" в домашней встрече группового этапа Лиги чемпионов со счетом 18:26.
Первый тайм завершился со счетом 13:12 в пользу гостей, а вот во второй половине встречи ростовчанки уступили соперницам со счетом 6:13.
Таким образом, у "Ростов-Дона" осталось четыре набранных очка в четырех матчах. Российская команда по-прежнему занимает второе место в первой группе Лиги чемпионов, уступая лидирующему "Метцу" четыре балла.
Лига чемпионов. Женщины
Главный раунд. Группа 1
Ростов-Дон (Россия) - Метц (Франция) - 18:26 (12:13)
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