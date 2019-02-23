"Ростов-Дон" уступил в домашнем матче Лиги чемпионов "Метцу"

"Ростов-Дон" проиграл "Метцу" в домашней встрече группового этапа Лиги чемпионов со счетом 18:26.

Первый тайм завершился со счетом 13:12 в пользу гостей, а вот во второй половине встречи ростовчанки уступили соперницам со счетом 6:13.

Таким образом, у "Ростов-Дона" осталось четыре набранных очка в четырех матчах. Российская команда по-прежнему занимает второе место в первой группе Лиги чемпионов, уступая лидирующему "Метцу" четыре балла.

Лига чемпионов. Женщины

Главный раунд. Группа 1

Ростов-Дон (Россия) - Метц (Франция) - 18:26 (12:13)