Российский гандболист Кожевников погиб в зоне СВО

28-летний воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба команды в Telegram.

«Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Кожевников играл на позиции вратаря. По данным Федерации гандбола России 28-летний спортсмен прекратил выступления после сезона-2015/16.