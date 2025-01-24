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Сегодня, 16:28

Российский гандболист Кожевников погиб в зоне СВО

Даниил Аршавский
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28-летний воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба команды в Telegram.

«Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Кожевников играл на позиции вратаря. По данным Федерации гандбола России 28-летний спортсмен прекратил выступления после сезона-2015/16.

Гандбол
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