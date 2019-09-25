Российские гандболистки выиграли первый матч квалификации Евро-2020
21:42
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Словакии со счетом 34:15 в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Эта встреча стала первой для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту российского специалиста Евгения Трефилова.
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Квалификационный раунд. Группа 4
Сербия — Швейцария — 35:23
Россия — Словакия — 34:15
25 сентября.
В следующем матче, который пройдет 29 сентября, российские гандболистки сыграют против представительниц Швейцарии.