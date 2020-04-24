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Российские гандболистки отобрались на чемпионат Европы после отмены оставшихся матчей квалификации

17:27
Женская сборная России по гандболу вышла на Евро-2020. Фото ФГР
Женская сборная России по гандболу вышла на Евро-2020. Фото ФГР
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Оставшиеся отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин отменены, сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (EHF). Женская сборная России таким образом попала в финальную часть турнира.

На ЧЕ-2020 на основании рейтинга квалифицировались: сборные России, Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

Чемпионат Европы должен пройти с 2 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

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