Российские гандболистки отобрались на чемпионат Европы после отмены оставшихся матчей квалификации

Оставшиеся отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин отменены, сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (EHF). Женская сборная России таким образом попала в финальную часть турнира.

На ЧЕ-2020 на основании рейтинга квалифицировались: сборные России, Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

Чемпионат Европы должен пройти с 2 по 20 декабря в Дании и Норвегии.