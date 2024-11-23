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Сегодня, 15:53

Российская гандболистка Маслова рассказала об отношении к ней в Европе

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Российская гандболистка Валерия Маслова за последние годы жизни в Европе не сталкивалась с негативным отношением к себе. С 2020 года она успела поиграть в Черногории, Франции и Венгрии. С лета выступает за «Ференцварош» из Будапешта.

«У меня нет проблем, в основном я разговариваю на английском, так что люди, как мне кажется, даже забывают, что я русская, — приводит ТАСС слова Масловой. — На бытовом уровне тоже негатива не было. Попадала в пару странных ситуаций, но не скажу, что я от этого получила негативные эмоции, у меня с этим проблем нет».

Гандболистка заявила, что привыкла к Европе.

«Живу там уже пятый год, и мне комфортно, потому что все рядом, все близко. А что касается быта, то если знаешь английский, живешь в большом городе, то никаких проблем не будет. У меня и во Франции не было проблем: люди спокойно со мной дружелюбно общались. Все зависит от подхода, от того, с каким настроением ты с ними общаешься», — добавила она.

23-летняя спортсменка отметила, что во время общения с иностранными гандболистками не обсуждает вопрос возвращения российских сборных и клубов на международную арену.

«Частенько я слышу разговоры о том, что другие команды скучают по русским командам, потому что они показывали хороший, высокий уровень, которого соревнованиям не хватает. Понятно, что есть игроки, которые не комментируют ситуацию, другие говорят об этом», — отметила Маслова.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Источник: ТАСС
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