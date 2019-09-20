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Россия претендует на проведение женского чемпионата Европы-2024

17:17
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Европейская федерация гандбола огласила список стран, которые будут претендовать на проведение женского чемпионата Европы 2024 года. В число претендентов попала и Россия, сообщает официальный сайт организации.

Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия. Хозяин турнира будет определен 21 ноября 2019 года.

Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го — в Словении, Северной Македонии и Черногории.

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