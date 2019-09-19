Россия претендует на проведение чемпионата Европы-2024 по гандболу среди женщин

Федерация гандбола России (ФГР) подала в Европейскую федерацию гандбола заявку на право организации чемпионата Европы 2024 года среди женщин. Планируется, что матчи пройдут в 4 городах на 5 аренах: Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург и Москва («Крылатское» и «ВТБ Арена»). На этом турнире впервые примут участие 24 команды, а не 16.

— Нет никаких сомнений, что Россия сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне, — цитирует официальный сайт ФГР президента организации Сергея Шишкарева. — Страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира среди женских команд.

Мы подготовили заявку, в которой учтены все требования Европейской федерации гандбола. Для проведения чемпионата Европы выбраны города, в которых есть сильные традиции ручного мяча, и где знают, понимают и ценят наш вид спорта. Мы продумали удобную логистику для команд, исходя в том числе и из интересов болельщиков, которые приедут поддерживать свои сборные и смогут увидеть нашу страну во всем многообразии. Уверены, что участники чемпионата Европы и все, кто посетит нашу страну, ощутят гостеприимство и будут чувствовать себя максимально комфортно, а турнир такого ранга станет важным спортивным событием и настоящим праздником гандбола.

Страна-хозяйка определится 21 ноября 2019 года.