14:24 | Гандбол

Причиной смерти российской гандболистки Королевой стало утопление

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Стала известна причина смерти Екатерины Королевой, игравшей за сборную России по пляжному гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Судмедэкспертиза выяснила, что 20-летняя спортсменка утонула. 

В ночь со вторника на среду она была доставлена из Польши в Россию и передана родственникам.

Прощание с Королевой состоится в четверг, 18 июля, в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше. Подробности

Дополнительная информация

https://rushandball.ru/publications/25123/proshhanie-s-ekaterinoj-korolyovoj-sostoitsya-18-iyulya

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