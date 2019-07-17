Причиной смерти российской гандболистки Королевой стало утопление

Стала известна причина смерти Екатерины Королевой, игравшей за сборную России по пляжному гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Судмедэкспертиза выяснила, что 20-летняя спортсменка утонула.

В ночь со вторника на среду она была доставлена из Польши в Россию и передана родственникам.

Прощание с Королевой состоится в четверг, 18 июля, в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.

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