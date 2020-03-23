Президент ФГР выступил с обращением во время эпидемии коронавируса

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев выступил с обращением в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

«Как и все вы, я тоже уже очень соскучился по гандболу. В нормальной ситуации мы сегодня подводили бы итоги выступления женской сборной России в олимпийском квалификационном турнире. Уверен, оно дало бы нам повод для радости и гордости за команду. Совсем скоро должен был пройти отборочный матч женского чемпионата Европы в Краснодаре, в эти дни приступил бы к активной работе новый главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович...

К сожалению, мы временно лишены возможности наблюдать за всеми этими событиями, болеть за свои любимые команды, обсуждать прошедшие матчи и даже полноценно тренироваться. Но это необходимая пауза. Каждый из нас, проявив дисциплинированность и сознательность, способен помочь остановить распространение коронавируса. Федерация гандбола России понимает серьезность ситуации, и поэтому мы, в полном соответствии с рекомендациями Министерства спорта России и Правительства Российской Федерации приостановили все наши соревнования — в первую очередь детские, где с учетом спортивного календаря решение требовалось принять особенно быстро, а потом и взрослые, включая суперлигу.

В то же время мы не поддаемся панике. В плановом режиме прошел сбор в Новогорске национальной женской команды. Продолжает работу в Ростове-на-Дону молодежная женская сборная. Гандболисты не теряют оптимизма и делятся им со своими подписчиками в социальных сетях. ФГР внимательно следит за ситуацией, все игроки регулярно проходят осмотр врачей.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из Европейской и Международной федераций гандбола. Принимаемые меры серьезно изменили календарь международных соревнований, их перенос на неопределенное время, несомненно, скажется и на расписании внутренних турниров. Будем перекраивать наш календарь соревнований в текущем сезоне так, чтобы максимально соблюсти интересы и клубов, и сборных команд. Но я надеюсь, что кризис не затянется, и скоро мы сможем вернуться к полноценной работе, проведению сборов и матчей.

В сложившейся непростой ситуации Федерация несет большую ответственность и принимает серьезные решения. Просим всех воздержаться от неуместных пожеланий, советов и рекомендаций о том, как нам действовать. Мы, подчеркиваю еще раз, осознаем всю меру ответственности за здоровье, благополучие и безопасность спортсменов, тренеров и болельщиков и будем принимать необходимые меры с целью остановки дальнейшего распространения коронавируса в мире.

Здоровье людей важнее всего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Следите за гигиеной, по возможности избегайте больших скоплений людей и старайтесь проводить время дома. Вместе мы сможем победить все недуги. Оставайтесь с нами и болейте только гандболом», — говорится в обращении на официальном сайте ФГР.

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