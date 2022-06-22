Президент Федерации гандбола России вспомнил, как приглашал Бодниеву возглавить женскую сборную

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о приглашении на пост главного тренера женской сборной Любмилы Бодниевой.

43-летний специалист возглавила сборную в сентябре 2021 года.

— Людмила Бодниева — проверенный человек как игрок: неоднократная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Словении, победительница Лиги чемпионов. Она не работала главным тренером, но сначала консультировала большое количество молодых гандболистов в Любляне, а затем — ЦСКА, после того как был уволен Ян Лесли. Прошлогоднее чемпионство команды можно полноценно разделить между Ольгой Акопян и Бодниевой. На плечи Людмилы легли очень многие тактические решения, игровые схемы, работа с конкретными гандболистками. Плюс мы внимательно наблюдали за ней во время Олимпиады. И недооценить ее роль в серебре тоже невозможно. В штабе были мужчины плюс Акопян и Бодниева — два достаточно молодых специалиста, которые ментально были близки к игрокам, умело сглаживали сложности, возникавшие в работе штаба. Так что идея назначить ее главным тренером появилась далеко не на ровном месте.

— Согласилась она легко?

— Нет. Людмилу пришлось достаточно долго убеждать, она застала времена диктаторского отношения со стороны федерации и тренеров. Бодниева — человек другого поколения, другого воспитания. Никогда не повысит голос, не перейдет на мат. Может позволить себе эмоции, может выйти из себя, но это происходит настолько деликатно и справедливо по отношению к критикуемому... Для нас это был тоже внутренний вызов — а получится ли?

Бодниева стала первой женщиной, возглавившей женскую сборную России по гандболу.

Полное интервью президента Федерации гандбола России — здесь