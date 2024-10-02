Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 13:31

Пострадавшие в ДТП болельщики гандбольного клуба «Виктор» идут на поправку

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев рассказал о состоянии пострадавших в ДТП болельщиков.

«В реанимации оставалось три человека, по состоянию на утро сегодняшнего дня одну из пострадавших уже доставили на вертолете в Ставрополь, она в сознании и идет на поправку. В сознание пришли и два других наших болельщика, они пока остаются в краснодарской больнице, но их жизни тоже ничего не угрожает — они уже передвигаются самостоятельно, динамика положительная», — приводит слова Фиева ТАСС.

Глава ФГР Сергей Шишкарев. В ФГР заявили, что намерены оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом болельщиков «Виктора»

Вечером 29 сентября колонна из четырех автобусов (три — с болельщиками «Виктора» и один — с командой) возвращалась в Ставрополь после матча мужской суперлиги с краснодарским СКИФом. В районе станицы Старокорсунская выехавшая навстречу фура столкнулась с одним из автобусов, в котором находились фанаты. Девять человек госпитализированы, шесть из них уже выписаны и доставлены домой. Еще трое остаются под наблюдением врачей. Также повреждения получил сотрудник пресс-службы «Виктора».

Источник: ТАСС
Читайте также
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости