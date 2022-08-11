Помощник главного тренера «Вайперс» рассказал, что Вяхирева хорошо адаптировалась в команде

Помощник главного тренера «Вайперс» Эндре Финтланд оценил игру российской олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой за норвежский клуб во время предсезонной подготовки.

«Анна Вяхирева снова была главным игроком матча. Она показывает класс и понимает систему нашей игры. Анна хорошо вписывается в нашу команду уже сейчас», — приводит слова Фитланда пресс-служба «Вайперс».

Во время предсезонной подготовки «Вайперс» провели два матча с «Вольда» и оба раза одержали победу. Лучшим игроком встречи во всех матчах становилась 27-летняя Вяхирева.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года, вместе с командой она пять раз выигрывала чемпионат России, столько же становилась обладательницей кубка и суперкубка страны, а также один раз дошла до финала Лиги чемпионов.