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Сегодня, 19:05

Помощник главного тренера «Вайперс» рассказал, что Вяхирева хорошо адаптировалась в команде

Алексей Еремин
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Помощник главного тренера «Вайперс» Эндре Финтланд оценил игру российской олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой за норвежский клуб во время предсезонной подготовки.

«Анна Вяхирева снова была главным игроком матча. Она показывает класс и понимает систему нашей игры. Анна хорошо вписывается в нашу команду уже сейчас», — приводит слова Фитланда пресс-служба «Вайперс».

Во время предсезонной подготовки «Вайперс» провели два матча с «Вольда» и оба раза одержали победу. Лучшим игроком встречи во всех матчах становилась 27-летняя Вяхирева.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года, вместе с командой она пять раз выигрывала чемпионат России, столько же становилась обладательницей кубка и суперкубка страны, а также один раз дошла до финала Лиги чемпионов.

Источник: https://vipers.no/2022/08/11/seier-ogsa-i-arets-andre-treningskamp/
Гандбол
ГК Ростов-Дон
Анна Вяхирева
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