Прощание и похороны олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова прошли в Волгограде, сообщает ТАСС. Проститься с ним пришли около 500 человек.

"Проститься и проводить в последний путь олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова пришли примерно 500 человек - это родственники, друзья, спортивная общественность Волгограда, председатель облспорткомитета Александр Глинянов. Приехали спортсмены из Москвы и Ростова-на-Дону, из Краснодара приехал его друг Олег Ходьков, с которым они в сборной России выиграли в 2000 году в Сиднее олимпийское золото. Все мы скорбим, что так рано ушла из жизни наша "стреляющая рука", как прозвали в свое время Погорелова западные журналисты",- рассказал представитель областного комитета физкультуры и спорта.

Погорелов скончался в среду в возрасте 44 лет, причины смерти не называются. Погорелов принимал участие в трех Олимпиадах, завоевав золотые медали Игр-2000 в Сиднее и бронзу Олимпиады-2004 в Афинах.