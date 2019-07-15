Погибшую в Польше российскую гандболистку Королеву похоронят в четверг

Тело погибшей спортсменки Екатерины Королевой, которая играла за сборную России по пляжному гандболу, будет доставлено в Краснодар в ночь с 16-е на 17-е июля, сообщают "РИА Новости". Похороны 20-летней спортсменко состоятся 18-го.

В понедельник, 8 июля, Федерация гандбола России сообщила о том, что Королева утонула в водоеме около одной из площадок чемпионата Европы в Польше.

"Завтра в 12 ночи тело будет доставлено в Краснодар. Дату похорон определили на четверг. В 12.00 в селе Киевском Крымского района", - приводят "РИА Новости" слова дедушка спортсменки Валерия Королева.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

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