Плей-офф женской гандбольной Лиги чемпионов-2019/20 отменен

Европейская федерация гандбола приняла решение отменить «Финал четырех» женской Лиги чемпионов сезона-2019/20, а вместе с ним и четвертьфинал, в котором должен был принять участие «Ростов-Дон», сообщает сайт Федерации гандбола России.

Основной причиной стали опасения за здоровье игроков и сотрудников тренерских штабов команд на фоне пандемии коронавируса. «Финал четырех» должен был пройти в Будапеште с 3 по 6 сентября.

Особо отмечается, что решение о досрочном завершении Лиги чемпионов нынешнего сезона не повлияет на старт следующего сезона. Первый тур группового этапа нового сезона запланирован на 12-13 сентября. Участие в главном еврокубке примут две российские команды — «Ростов-Дон» и ЦСКА. Жеребьевка состоится 1 июля.