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Плей-офф женской гандбольной Лиги чемпионов-2019/20 отменен

16:14
Женская лига чемпионов. Фото eurohandball.com.
Женская лига чемпионов. Фото eurohandball.com.
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Европейская федерация гандбола приняла решение отменить «Финал четырех» женской Лиги чемпионов сезона-2019/20, а вместе с ним и четвертьфинал, в котором должен был принять участие «Ростов-Дон», сообщает сайт Федерации гандбола России.

Основной причиной стали опасения за здоровье игроков и сотрудников тренерских штабов команд на фоне пандемии коронавируса. «Финал четырех» должен был пройти в Будапеште с 3 по 6 сентября.

Особо отмечается, что решение о досрочном завершении Лиги чемпионов нынешнего сезона не повлияет на старт следующего сезона. Первый тур группового этапа нового сезона запланирован на 12-13 сентября. Участие в главном еврокубке примут две российские команды — «Ростов-Дон» и ЦСКА. Жеребьевка состоится 1 июля.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25810/final-chetyrex-zhenskoj-ligi-chempionov-2019-20-otmenen

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