Определен расширенный состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу
Тренерский штаб сборной России во главе с Амбросом Мартином определился с предварительной заявкой на чемпионат мира среди женщин.
В предварительный список из 28 гандболисток, опубликованный на официальном сайте Федерации гандбола России вошли:
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);
Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);
Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);
Правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе — «Ростов-Дон»), Диана Голуб («Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).
Отмечается, что заключительный этап подготовки команда проведет в Новогорске с 18 по 20 ноября. В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 18 гандболисток, ее опубликуют до 29 ноября включительно.
Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря.
Дополнительная информация
https://rushandball.ru/publications/25389/rasshirennyj-sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira