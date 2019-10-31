Определен расширенный состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу

Тренерский штаб сборной России во главе с Амбросом Мартином определился с предварительной заявкой на чемпионат мира среди женщин.

В предварительный список из 28 гандболисток, опубликованный на официальном сайте Федерации гандбола России вошли:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);

Разыгрывающие: Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);

Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

Правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе — «Ростов-Дон»), Диана Голуб («Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).

Отмечается, что заключительный этап подготовки команда проведет в Новогорске с 18 по 20 ноября. В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 18 гандболисток, ее опубликуют до 29 ноября включительно.

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря.