Олимпийский чемпион Игорь Васильев скончался в возрасте 57 лет

Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«26 мая на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев. Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении.

Васильев стал олимпийским чемпионом в 1992 году. Также он побеждал на чемпионате мира (1993) и стал серебряным призером чемпионата Европы (1994).