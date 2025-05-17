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17 мая 2025, 12:11

Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина завершит карьеру после финала чемпионата России

Руслан Минаев

Российская гандболистка, выступающая за ЦСКА, Екатерина Ильина объявила о том, что завершит профессиональную карьеру.

«Это мой последний сезон, поэтому финальные матчи станут заключительными в моей карьере, — цитирует ТАСС Ильину. — Внутри и волнение, и страх, и сила, и благодарность людям, которые рядом».

34-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016 и серебряной призеркой Токио-2020. Она ранее играла за «Ростов-Дон», «Ладу» и «Кубань».

Источник: ТАСС
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