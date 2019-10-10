Олег Кулешов: «Очень приятно начать в «Спартаке» с победы!»

Гандбольный «Спартак» провел свой первый матч под руководством нового главного тренера Олега Кулешова. В рамках суперлиги красно-белые на своей площадке принимали челябинское «Динамо» и победили со счетом 29:24. Главный тренер москвичей поделился впечатлениями от первой победы во главе новой команды.

— Для меня важна любая игра, независимо от того, где и как она проходит, — сказал Кулешов. — Очень приятно начинать с победы. В матче против челябинского «Динамо» для меня было важнее увидеть на площадке то, над чем мы работали последнюю неделю, и чтобы у команды это получалось. Безусловно, были хорошие моменты, но в то же время есть понимание, что многое предстоит улучшать, и это нормально.

То, что мы хотим видеть от команды, не строится за неделю. Это длительный процесс, поэтому будут ошибки, какие-то шероховатости. Но самое главное — я вижу, что ребята стараются следовать установкам, показывать на площадке то, над чем работали на тренировках. Против Челябинска мы хорошо сыграли в защите, в нападении было много моментов, которые не забили, но главное, что процесс идет.

Также хотелось бы поблагодарить болельщиков за отличную поддержку! Все было здорово!

Свой следующий матч «Спартак» проведет 16 октября. В рамках группового этапа «SEHA-Газпром лиги» красно-белые на своей площадке встретятся с сербской «Металопластикой». (Сергей Подгорнов)