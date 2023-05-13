ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову

Олимпийский комитет России поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Владлену Бобровникову.

35-летняя спортсменка сообщила, что врачи диагностировали ей Лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

«Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали серьезное заболевание. Прямо сейчас спортсменка проходит лечение под наблюдением врачей. Желаем Владлене много сил, крепости духа и скорейшего выздоровления!» — написано в заявлении комитета.

В составе сборной России Бобровникова стала олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году завоевала серебро Олимпиады-2020 в Токио.