Норвежский тренер назвал Вяхиреву гандбольным Месси

Главный тренер норвежского клуба «Вайперс» Оле Густав Йекстад заявил, что Олимпийскую чемпионку россиянку Анну Вяхиреву по праву называют гандбольным Лионелем Месси.

«Я абсолютно убежден в том, что Анна — гандбольный Месси. Я очень рад, что она в этом году выступала за нашу команду. Она не только фантастическая гандболистка, но и замечательный человек», — приводит слова Йекстада ТАСС.

«Вайперс» в воскресенье обыграл венгерский «Ференцварош», одержав третью подряд победу в Лиге чемпионов. Вяхирева перешла в норвежский клуб в августе 2022 года из команды «Ростов-Дон».

Вяхиревой 28 лет, ранее она выступала за звенигородскую «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон», в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В составе сборной России правая полусредняя выигрывала Олимпийские игры в 2016 году, а также становилась серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.