Николай Сорокин: "Динамо-Виктор" оказал "Спартаку" серьезное сопротивление

Московский "Спартак" вышел в финал чемпионата России. Во втором матче серии 1/2 финала красно-белые на своей площадке победили ставропольскую команду "Динамо-Виктор" (33:27). Встречу прокомментировал голкипер москвичей Николай Сорокин.

– Не скажу, что второй матч серии сложился проще, чем первый. "Динамо-Виктор" – сильная команда, которая оказала нам очень серьезное сопротивление. На своей площадке "Спартак" поддерживают и мотивируют наши болельщики. В целом, в ответной встрече каждый из игроков красно-белых проявил себя очень здорово. Вратарь в гандболе редко может быть полностью доволен своими действиями. В каких-то моментах мне удалось помочь команде, но были и броски, которые я парировать не смог.

Впереди нас ждет финальная серия – несколько матчей, ради которых мы работали целый сезон. Игроки "Спартака" приложат все усилия, чтобы прервать гегемонию "Чеховских медведей" и выиграть золотые медали, – отметил Николай Сорокин.

Первый матч финальной серии пройдет 25 мая в Чехове. Ответная встреча состоится в столичном Дворце спорта в Крылатском 30 мая. В случае ничейного результата после двух игр, решающий матч пройдет 31 мая в также в Москве.

Максим Бирюков