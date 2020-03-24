Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов не исключает, что государство могло было принять и более жесткие меры в борьбе с коронавирусом.

— Какое там на самом деле положение, мы с тобой особо и не знаем, — цитирует ТАСС Трефилова. — Здесь должно все решать управление — государственное управление. Может, даже пожестче надо было действовать. Я вот не пойму: школы закрыли, а детские сады работают. Для меня некоторые вещи не совсем понятны, но что тут сделать — мы обязаны подчиниться, никуда мы не денемся.

Может, кто-то знает то, чего мы не знаем. Бывает такое, что нам не успели доложить. Конечно, это все плохо для спорта. Ведь если ты даже три дня не потренировался, то нужно начинать все сначала, как после болезни. Что ж мы сейчас все бросим и не будем тренироваться? Ну и что толку?

Мне интересно то, что кто-то запустил этот вирус и даже программу с целью повлиять на экономику. Это тоже может быть. И тут все зависит от того, кто как кому доложит. Мы маленькие винтики, которые должны подчиниться общим указаниям. Иногда даже мысль овладевает, что мы слишком много начали хозяйничать на планете и нам откуда-то сверху прислали этот вирус, чтобы он помог освободить ее от нас.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 382 420 человека. Умерших — 16 569, выздоровевших — 102 513. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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