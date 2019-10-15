Назван предварительный состав мужской сборной России по гандболу на Евро-2020

Мужская сборная России начинает подготовку к чемпионату Европы-2020. Первым этапом станет товарищеский турнир в Аргентине, который пройдет с 23 по 25 октября. Кроме сборной России в нем примут участие еще три команды — Аргентина, Испания и Польша.

Тренерский штаб российской национальной команды во главе с Эдуардом Кокшаровым вызвал восемнадцать гандболистов. Однако тренерам предстоит выбрать шестнадцать игроков, которые примут участие в товарищеском турнире в Аргентине, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина);

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина);

Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

Разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Македония), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);

Линейные: Сергей Горпишин, Глеб Калараш (оба — «Вардар», Македония), Павел Андреев («Чеховские медведи»);

Правые полусредние: Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»);

Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).

Гандболисты сборной России начнут собираться на базе в Новогорске с 18 октября, а спустя три дня отправятся в Аргентину.

Первый матч сборная России на турнире в Сан-Хуане проведет против хозяев 23 октября. На следующий день российские гандболисты встретятся со сборной Испании, а 25 октября сыграют с командой Польши.

Чемпионат Европы, который станет главным турниром сезона, пройдет с 9 по 26 января 2020 года. На предварительном этапе сборная России встретится с командами Венгрии, Дании и Исландии.