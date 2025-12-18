На турнир «Кубок Дружбы-2026» вызваны 32 российских гандболиста

Тренерский штаб сборной России определил расширенный состав национальной команды на предстоящий сбор, сообщает Федерация гандбола России.

Вызов от штаба под руководством главного тренера Льва Воронина получили 32 гандболиста. Позднее расширенный состав разделят на две команды, которые выступят на «Кубке Дружбы-2026».

На турнире в Москве российские команды сыграют со сборными Китая и Белорусии. Матчи пройдут 5-7 января.

Расширенный состав сборной России на сбор и «Кубок Дружбы-2026»

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Белоруссия), Илья Иванов («Динамо-Астрахань»), Вадим Кондратенко (СКИФ), Илья Теплухин («Чеховские медведи»), Иван Шаров («Зенит»)

Левые крайние: Павел Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Руслан Гакаме («Виктор»), Дмитрий Ионов (ЦСКА), Иван Осадчий (СКИФ)

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Владислав Глущенко («Каустик»), Иван Ерканов (ЦСКА), Даниил Туманов («МССУОР № 2-Академия»)

Линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Никита Кашников, Владимир Утка (оба — СКИФ), Андрей Тюрин («СГАУ-Саратов») Роман Царапкин (ЦСКА)

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Никита Каменев («Пермские медведи»), Даниил Москаленко (ЦСКА), Никита Светлов («Каустик»)

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Евгений Дземин («Пермские медведи»), Арсений Перунов («МССУОР № 2-Академия»), Иван Шельменко («Чеховские медведи»)

Разыгрывающие: Александр Аркатов, Никита Ручаев (оба — «Пермские медведи»), Дмитрий Кандыбин («Чеховские медведи»), Игорь Карлов («Татран», Словакия), Савелий Шалабанов (СКИФ)