Мужской ЦСКА переедет в СК «Игровой»

Мужской гандбольный клуб ЦСКА со следующего сезона планирует проводить свои домашние матчи в СК «Игровой». Технический организатор клуба Михаил Федоров рассказал о выборе арены и ее преимуществах:

— СК «Игровой» — современная универсальная площадка, обладающая отличной спортивной инфраструктурой. Большой плюс арены еще и в том, что она располагается в пешей доступности от станций метро и МЦК, что очень удобно для болельщиков, — сказал Федоров. — Арена выбрана неслучайно: там провели текущий сезон наши одноклубницы из женского ЦСКА, и выбор общей площадки для игр позволит нам совместить усилия и по ее оборудованию, и по привлечению болельщиков на эту локацию.

К сожалению, для международных турниров «Игровой» по техническим причинам не подходит, поэтому такие встречи мы будем проводить либо в УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского, который находится рядом, либо в ДС «Динамо» в Крылатском. Вопрос пока открыт.

Что же касается текущего сезона, то, если он будет продолжен, плей-офф мы планируем доиграть в «Динамо» на Лавочкина.

Спортивный комплекс «Игровой» построен в 2007 году и является одним из самых современных сооружений на территории ЦСКА. Вместимость — 1 100 мест. На базе комплекса свою деятельность осуществляет спортивная школа ЦСКА по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На протяжении четырех сезонов здесь проводятся международные и всероссийские соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, самбо, грэпплингу, черлидингу. (Александр Акимов)