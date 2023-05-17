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Сегодня, 11:03

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Мужская сборная России по гандболу не примет участия в Олимпийских играх в Париже, сообщили в Международной федерации гандбола (IHF). При этом женская команда сохраняет шансы на то, чтобы попасть на Игры-2024.

«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — приводит ТАСС слова представителя IHF.

Также в Международной федерации гандбола отметили, что продолжают следовать рекомендациям МОК по допуску российских спортсменов до соревнований.

«Мы находимся в тесном контакте с МОК, и наш совет обсудит ситуацию в случае каких-либо изменений», — сказали в организации.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Мужская сборная России по гандболу в последний раз выступала на Олимпийских играх в 2008 году, тогда команда заняла 6-е место. Женская сборная стала второй на Олимпиаде-2020 в Токио, которая была перенесена с лета 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://tass.ru/sport/17766225
Гандбол
Сборная России по гандболу
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