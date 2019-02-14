Миндаугас Урбонас: "Спартак" победил благодаря успешным контратакам"

"Спартак" стал последним участником "Финала четырех" Кубка России. В четвертьфинале турнира красно-белые на своей площадке разгромили снежинский "Сунгуль" (38:27). Встречу прокомментировал левый крайний "Спартака" Миндаугас Урбонас, признанный лучшим игроком матча в составе москвичей.

– Я думаю, что залогом успеха нашей команды стали контратаки, – сказал Урбонас. -Начиная с середины первого тайма, нам удавалось хорошо обороняться и использовать свои шансы в нападении. Получив преимущество в шесть-семь мячей, мы немного расслабились во второй половине. Соперник сократил отрыв, но в дальнейшем наша команда вновь вернула ход встречи под свой контроль. Я не думал, что буду признан лучшим игроком матча в составе "Спартака", но в любом случае индивидуальные награды всегда очень приятны.

"Финал четырех" Кубка России пройдет 16-17 марта. Помимо "Спартака", за трофей будут бороться "Чеховские медведи", волгоградский "Каустик" и краснодарский "СКИФ". Место проведения "Финала четырех" будет объявлено позже. (Максим Бирюков)

ФОТО: Василий Пономарев