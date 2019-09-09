Михаил Виноградов: «Спартак» не опускает руки"

«Спартак» не смог преодолеть барьер первого квалификационного раунда Кубка ЕГФ, уступив шведскому клубу «Мальме». Красно-белые проиграли оба матча (23:31 и 29:30).

— Конечно, мы расстроены, что не прошли дальше. Настраивались выходить и потихоньку сокращать отставание, думали только о победе, — сказал игрок «Спартака» Михаил Виноградов. — В целом, играли мы гораздо лучше, чем на старте сезона, но получилось не все. Сказываются травмы — из-за повреждений мы потеряли трех центральных защитников.

То, что я пробивал семиметровые — стечение обстоятельств, перед матчем это не обговаривали. Я забил пять пенальти подряд, шестой уже не смог: просто не знал уже, как исполнять семиметровый, начал выдумывать, попытался бросить между ног вратарю, а он этого и ждал. Надо было действовать проще — сильно бросать в угол.

Вообще такие матчи, как в Кубке ЕГФ и SEHA-Лиге, приятно играть. Нам противостоят очень сильные команды! Тот же «Мальме» смотрится интереснее большинства российских клубов, как и «Еврофарм» — тоже коллектив очень хорошего уровня, играет в сильной лиге. Матчи в еврокубках отличаются от игр в чемпионате — соперники жестче защищаются, агрессивнее атакуют.

Сейчас у нас идет неприятная серия поражений, но в команде никто не опускает руки. Все понимают, что у нас были непростые соперники, а сейчас нужно просто начать побеждать, и ситуация стабилизируется.

В сентябре красно-белым предстоит еще три матча: 14 сентября выездная игра в Волгограде против «Каустика», 21 сентября — еще одна встреча в рамках суперлиги, дома против «СГАУ-Саратов», а уже 24 сентября состоится домашний матч SEHA-Лиги против венгерского «Веспрема». (Сергей Подгорнов)