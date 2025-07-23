Международная федерация гандбола примет решение по допуску российских сборных и клубов

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Международная федерация гандбола (IHF) будет решать, допускать или нет российские сборные и клубы к международным соревнованиям.

«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в IHF», — цитирует МОК ТАСС.

Ранее IHF направила письмо в МОК с просьбой допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В 2022 году IHF и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские сборные от участия в международных турнирах.