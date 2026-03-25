Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Уведомления
Главная
Гандбол

25 марта, 21:06

Международная федерация гандбола допустила сборную России до турниров среди юниоров

Анастасия Пилипенко

Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить сборные России и Белоруссии до международных турниров среди юниоров, сообщила пресс-служба организации.

Решение распространяется на все возрастные категории юниорских команд до 21 года.

«Международная федерация гандбола объявляет, что совет организации принял решение разрешить российским и белорусским юниорским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гандбол
Сборная России по гандболу
Читайте также
Девочка погибла в результате урагана в Нижегородской области
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Что произошло за день 4 июля. Главное
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
Песков заявил о продолжении специальной военной операции
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
27 россиян выступят на молодежном чемпионате Европы по велотреку
Россияне выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию
Плющенко-младший не сожалеет о смене гражданства, несмотря на допуск российских спортсменов
«Это идет вразрез с принципами МОК». World Athletics продлила отстранение россиян от международных соревнований
Плющенко — о допуске россиян: «Большой шаг. Движение пошло»
Еще одна российская теннисистка сменила флаг. Это десятый случай за два года
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяхирева рассказала о причинах перехода из французского «Бреста» в датский «Оденсе»

Шишкарев положительно оценил решение IHF по допуску российских гандболистов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости