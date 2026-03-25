Международная федерация гандбола допустила сборную России до турниров среди юниоров

Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить сборные России и Белоруссии до международных турниров среди юниоров, сообщила пресс-служба организации.

Решение распространяется на все возрастные категории юниорских команд до 21 года.

«Международная федерация гандбола объявляет, что совет организации принял решение разрешить российским и белорусским юниорским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

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