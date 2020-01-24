«Луч» проиграл «Ставрополью» и потерпел 15-е поражение подряд

«Ставрополье-СКФУ» в выездном матче предварительного этапа чемпионата России обыграло «Луч» — 32:25. Московская команда потерпела 15-е поражение подряд. Она занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

С аналогичным счетом «АГУ-Адыиф» обыграл «Университет».

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап

Луч (Москва) — Ставрополье-СКФУ (Ставрополь) — 25:32 (11:14)

АГУ-Адыиф (Майкоп) — Университет (Ижевск) — 32:25 (17:12)