«Лада» проиграла «Хернингу-Икасту» в ответном матче Европейской лиги и не вышла в «Финал четырех»

«Лада» уступила «Хернингу-Икасту» в ответном матче четвертьфинала женской Европейской лиги. Встреча завершилась со счетом 25:28.

Напомним, в первой игре тольяттинский клуб также уступил — 29:31. «Хернинг-Икаст» стал участником «финала четырех».

3 апреля

1/4 финала

Хернинг-Икаст (Дания) — Лада (Россия) — 28:25 (13:13)