Квартиру погибшей гандболистки Королевой передадут сироте

Квартиру российской гандболистки Екатерины Королевой, погибшей в Польше в возрасте 20 лет, передадут другому сироте.

- Внучка получила квартиру в Крымске 3 года назад как сирота, - приводят "РИА "Новости" слова дедушки и опекуна погибшей спортсменки Валерия Королева. - Она играла за сборную в Ставрополе и не жила в этой квартире. Я все это время исправно оплачивал жилье. Катя имела договор найма с администрацией. Только через 5 лет могла оформить на себя право собственности. Теперь ее забирают и заставляют расторгнуть договор найма.

Отмечается, что власти передадут однокомнатную квартиру другой сироте.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше. Подробности