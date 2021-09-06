Кузнецова поддержала президента Федерации гандбола России: «Прошу шибко умных прекратить словесный понос!»

Олимпийская чемпионка Игр-2016 Полина Кузнецова высказалась в поддержку президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева.

«Редко пишу посты, но про эту ситуацию сказать стоит! В последнее время слышу и читаю много негативных высказываний в сторону нашего президента Федерации гандбола России Шишкарева Сергея Николаевича! Во-первых, все эти люди скрываются под псевдонимами. Поливать грязью вы можете только исподтишка, скрывая свои лица? Так же и высказываться нелестно в сторону девочек! Я призываю вас, диванные критики, выходите из подполья, сформулируйте свои предложения и вложите свои средства в развитие гандбола, как это сделал Сергей Николаевич!

Во-вторых, хочу обратить ваше внимание, что гандбол становится все популярнее в нашей стране. Прямые трансляции игр ведутся на федеральных каналах, больше молодежи идет в секцию гандбола, создаются новые клубы. И я больше не слышу вопроса: гандбол — это в воде или с продолговатым мячом?

Гандбол пришел в школьную программу! Это все прямая заслуга Шишкарева! Я уже не говорю, сколько он сделал для нас, девочек! Ни один человек ни сделал столько для развития гандбола в столь короткий срок, сколько сделал Сергей Николаевич! Дай бог ему здоровья и процветания!

P. S. Прошу шибко умных замолчать и прекратить свой словесный понос! Спасибо за внимание», — написала Кузнецова в Instagram.

В матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио российские гандболистки проиграли Франции со счетом 25:30.