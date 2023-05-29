Кузнецов прокомментировал итоги чемпионского матча гандбольной Суперлиги

Вратарь ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги чемпионского матча гандбольной Суперлиги.

«В первом тайме у меня не получалось зацепиться и отбивать. Я был зол на себя. И даже не понял, как сделал тот сейв за секунду до свистка на перерыв. Но парни все забивали. Мы даже без сейвов вели в три мяча. В перерыве посидел, подумал. В итоге в самом начале второго тайма отбил пару мячей, показал эмоции и завел парней. Конечно, полуфинальная серия стала для нас определяющей в этом плей-офф. Мы долго шли к этому, я лично три года стремился. Мы понимали, что близки уже к титулу, но все равно была опаска, что надо хорошо подготовиться к финалу и нельзя недооценить соперника. Я часто прокручивал этот момент в голове, а сейчас просто выдохнул», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

ЦСКА выиграл финальную серию против «Пермских медведей» со счетом 2-0 и впервые стал победителем чемпионата страны. До этого на протяжении 21 года турнир выигрывали «Чеховские медведи».