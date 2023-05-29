Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Игры
Главная
Гандбол

Сегодня, 10:22

Кузнецов прокомментировал итоги чемпионского матча гандбольной Суперлиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги чемпионского матча гандбольной Суперлиги.

«В первом тайме у меня не получалось зацепиться и отбивать. Я был зол на себя. И даже не понял, как сделал тот сейв за секунду до свистка на перерыв. Но парни все забивали. Мы даже без сейвов вели в три мяча. В перерыве посидел, подумал. В итоге в самом начале второго тайма отбил пару мячей, показал эмоции и завел парней. Конечно, полуфинальная серия стала для нас определяющей в этом плей-офф. Мы долго шли к этому, я лично три года стремился. Мы понимали, что близки уже к титулу, но все равно была опаска, что надо хорошо подготовиться к финалу и нельзя недооценить соперника. Я часто прокручивал этот момент в голове, а сейчас просто выдохнул», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

ЦСКА выиграл финальную серию против «Пермских медведей» со счетом 2-0 и впервые стал победителем чемпионата страны. До этого на протяжении 21 года турнир выигрывали «Чеховские медведи».

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-gandbolnogo-cska-kuznecov-o-chempionstve-my-dolgo-shli-k-etomu-ya-lichno-tri-goda-stremilsya-254659/
Гандбол
ГК ЦСКА
Дмитрий Кузнецов
0
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер ЦСКА Ходьков: «Гегемония «медведей» должна была когда-то прерваться, наше чемпионство войдет в историю»
Новости
RSS RSS
Все новости