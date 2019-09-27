Кулешов назначен главным тренером гандбольного «Спартака»

На пост главного тренера гандбольного «Спартака» назначен Олег Кулешов. Ранее он работал с командой «СКИФ» из Краснодара, сообщает официальный сайт москвичей.

Игорь Левшин принял решение подать в отставку и займет место второго тренера и тренера вратарей.

В качестве игрока Олег Кулешов выступал за волгоградский «Каустик», а также немецкие «Магдебург» и «Гуммерсбах». Входил в сборную России и добился более чем заметных успехов — стал чемпионом Европы-1996, чемпионом мира-1997, серебряным призером чемпионата Европы-2000 и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в Афинах.