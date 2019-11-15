«Кубань» победила «Эрд», но не смогла выйти в следующий раунд Кубка ЕГФ

«Кубань» победила «Эрд» со счетом 30:25 в ответном матче 3-го раунда Кубка ЕГФ. Однакой этого результата не хватило российскому клубу, чтобы выйти в следующий раунд.

В первой игре, которая прошла в Венгрии, «Кубань» уступила «Эрду» со счетом 32:39. Для выхода в следующий раунд турнира краснодарцам надо было забить как минимум на 7 мячей больше, при условии, если сами жело-зелные не пропустят больше 31 гола в свои ворота.

Гандбол

Кубок ЕГФ. Женщины

3-й раунд

Кубань (Россия) — Эрд (Венгрия) — 30:25 (19:13)