Константин Игропуло завершил карьеру

Российский гандболист Константин Игропуло объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок является четырехкратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей». Также он выигрывал Лигу чемпионов 2011 года в составе «Барселоны».

«Виктор», «Чеховских медведей», «Панеллиниос» из Греции, «Барселону» из Испании, немецкий «Фюксе Берлин», датский «Колдинг» и польскую «Вислу». Игропуло — четырёхкратный чемпион России в составе «Чеховских медведей», а также победитель Лиги чемпионов — 2011 в составе «Барселоны».

— Не знаю, какой сегодня день недели, число месяца или даже время года — всё стало абсолютно неважным, когда я перестал играть в гандбол, — написал Игропуло в своем Telegram-канале. — Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но моё здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам, что это конец.

Я не хочу лицемерить, говоря, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть. Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и, несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено.

Но это был не счастливый конец — появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали просто невыносимыми.