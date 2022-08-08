Комиссия по этике ИГФ вынесла предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (ИГФ) вынесла решение по заявлению Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее ФГР просила рассмотреть нарушения Кодекса этики ИГФ президентом Федерации гандбола Норвегии (НГФ) Каре Гейромом Лио. Он требовал исключить Россию из ИГФ и Европейской федерации гандбола. Он также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

Комиссия решила, что его поведение не соответствует Кодексу этики ИГФ. В частности, этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом». По итогам рассмотрения заявления ФГР Лио вынесено предупреждение.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.