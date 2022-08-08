Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 14:48

Комиссия по этике ИГФ вынесла предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (ИГФ) вынесла решение по заявлению Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее ФГР просила рассмотреть нарушения Кодекса этики ИГФ президентом Федерации гандбола Норвегии (НГФ) Каре Гейромом Лио. Он требовал исключить Россию из ИГФ и Европейской федерации гандбола. Он также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

Комиссия решила, что его поведение не соответствует Кодексу этики ИГФ. В частности, этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом». По итогам рассмотрения заявления ФГР Лио вынесено предупреждение.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27659/komissiya-po-etike-igf-vynesla-preduprezhdenie-prezidentu-federacii-gandbola-norv
Гандбол
Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ФИДЕ создаст рабочую группу по допуску сборной России по шахматам на командные турниры
Тарпищев резко ответил депутату Терюшкову, раскритиковавшему Медведева
Глава Федерации шахмат России: «Постепенно с каждым месяцем ситуация по отношению к России менялась»
Филатов считает, что политика ФИДЕ по отношению к России будет меняться
Зделар: «Знал, что ЦСКА не будет играть в еврокубках, для меня — это не проблема»
Лидера сборной Латвии по художественной гимнастике выгнали из сборной за российский паспорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трефилов отреагировал на предупреждение норвежцам за призывы отстранить россиян: «Наконец-то им указали их место»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости