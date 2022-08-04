Команда «Аист Китая» примет участие в мужском чемпионате Белоруссии

Команда «Аист Китая» примет участие в мужском чемпионате Белоруссии по гандболу, сообщает пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

В первом дивизионе в сезоне-2022/23 примут участие семь команд: «БГК «Мешков Брест», «СКА-Минск», «Гомель», «Машека-Университет-ЦОР», «БГУФК-СКА», «Кронон», «Аист Китая».

Планируется, что матчи чемпионата в первом дивизионе начнутся 7-10 сентября 2022 года. По итогам первого этапа 4 команды, занявшие места со второго по седьмое, образуют три пары 1/4 финала.

Затем победители противостояний и команда, занявшая первое место по итогам первого этапа, сформируют полуфинальные пары. Проигравшие в 1/4 финала между собой проведут двухкруговой турнир, который распределит места с пятого по седьмое.