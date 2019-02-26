Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин поздравил "Ростов-Дон" с победой над "Звездой" со счетом 27:25 в матче чемпионата России.

– Никогда раньше не был на гандболе. Поздравляю "Ростов Дон" с победой, – отметил Карпин в разговоре с пресс-службой "Ростова", – Что касается каких-то тактических вещей, отметил бы, что команды по-разному обороняются. Видимо, это зависит от набора исполнителей. В атаке тоже много разных вариантов.

– Есть ли что-то общее между футболом и гандболом?

– Общего не так много. В футболе больше людей, игроки пробегают другую дистанцию. Так что сравнивать особого смысла нет. Тем более в гандбол нельзя играть ногами, а в футбол руками.

– Какие качества игроков одинаково важны для футбола и гандбола?

– Отметил бы физическую подготовку – выносливость, скорость. В этих видах спорта это очень важно.

– Как вам сам матч с точки зрения зрителя?

– Очень динамично, много голов. Но если бы в гандбол играли на футбольном поле, голов было бы меньше.

– У кого из наших футболистов могло бы получиться в гандболе?

– Что касается физических составляющих, получилось бы у многих. Но это в теории. В гандболе много обороняются, толкаются. Очень контактный вид спорта, и никто не симулирует. Нашим игрокам было бы сложно.

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