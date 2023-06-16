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Сегодня, 20:46

Капитан сборной России по гандболу Дмитриева станет игроком словенского «Крима»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян заявил, что капитан сборной России по гандболу и игрок московского клуба Дарья Дмитриева 1 июля перейдет в словенский клуб «Крим».

«Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут «Криму», — приводит слова Акопяна ТАСС.

Дмитриева в минувшем сезоне выступала за «Крим» на правах аренды.

Источник: https://tass.ru/sport/18037033
Гандбол
Дарья Дмитриева
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