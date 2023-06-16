Капитан сборной России по гандболу Дмитриева станет игроком словенского «Крима»
Генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян заявил, что капитан сборной России по гандболу и игрок московского клуба Дарья Дмитриева 1 июля перейдет в словенский клуб «Крим».
«Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут «Криму», — приводит слова Акопяна ТАСС.
Дмитриева в минувшем сезоне выступала за «Крим» на правах аренды.
Источник: https://tass.ru/sport/18037033
Новости