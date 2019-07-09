Калинина возвращается в сборную России

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым обнародовал список из 22 игроков, вызванных на первый сбор в сезоне-2019/20. Команда соберется 18 июля в Сочи, сбор продлится до 1 августа.

Среди них приглашенных в национальную команду – голкипер "Кубани", олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Виктория Калинина. Известная гандболистка недавно возобновила карьеру после рождения сына. Также спустя длительное время вызов в национальную команду получила левый полусредний Вероника Никитина (Гаранина), не выступавшая из-за травмы и рождения двух детей.

Полностью состав на сбор выглядит так:

Вратари: Мария Дувакина ("Динамо-Синара"), Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Серафима Тиханова ("Звезда");

Левый крайний: Татьяна Захарова ("Звезда");

Левые полусредние: Екатерина Баркалова, Юлия Гаряева (обе – "Кубань"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Вероника Никитина ("Лада"), Наталья Никитина ("Звезда"), София Синицына ("Динамо-Синара");

​Разыгрывающие: Ярослава Фролова ("Кубань"), Ольга Щербак ("Лада");

Линейные: Валентина Вернигорова, Екатерина Матлашова (обе – "Кубань"), Анастасия Илларионова ("Звезда");

Правые полусредние: Валерия Ганичева ("Звезда"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань"), Анна Шапошникова ("Астраханочка");

Правые крайние: Диана Голуб, Мария Дудина (обе – "Кубань"), Ольга Фомина ("Лада").

Осенью российские гандболистки начнут отборочный цикл чемпионата Европы – 2020. Соперниками нашей команды станут Сербия, Словакия и Швейцария. 25 сентября в Краснодаре пройдет первая игра квалификационого турнира: Россия – Словакия.

С 30 ноября по 15 декабря сборная России примет участие в чемпионате мира в японском Кумамото. На групповом этапе россиянки сыграют со сборными Аргентины, Китая, ДР Конго, Швеции и Японии.