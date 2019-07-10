Источник: В деле о гибели 20-летней гандболистки появился подозреваемый. Он из мужской сборной России

Появился подозреваемый в деле о гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом рассказал тренер Виталий Волынченко, который работал с погибшей в Польше спортсменкой.

- Они вместе пошли купаться, – приводятся слова тренера на сайте телеканала "360", – Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой. Это все голословно сейчас. Не дай Бог мы сейчас проафишируем это, а там ничего нет – будет человек страдать.

Волынченко отметил, что спутник девушки является членом мужской молодежной сборной. Они не состояли в отношениях.

Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство". Сегодня, 10 июля, должна была состоится судебно-медицинская экспертиза.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.