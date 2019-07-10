Источник: В деле о гибели 20-летней гандболистки появился подозреваемый. Он из мужской сборной России

Появился подозреваемый в деле о гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом рассказал тренер Виталий Волынченко, который работал с погибшей в Польше спортсменкой.
- Они вместе пошли купаться, – приводятся слова тренера на сайте телеканала "360", – Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой. Это все голословно сейчас. Не дай Бог мы сейчас проафишируем это, а там ничего нет – будет человек страдать.
Волынченко отметил, что спутник девушки является членом мужской молодежной сборной. Они не состояли в отношениях.
Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство". Сегодня, 10 июля, должна была состоится судебно-медицинская экспертиза.
Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.
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https://360tv.ru/news/chp/prijatel-utonuvshej-v-polshe-gandbolistki-iz-rf-popal-pod-podozrenie/